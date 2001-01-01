Энергетика
Производство промышленной продукции в Киргизии превысило $2 млрдREGNUM 08:53
По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд). Об этом 17 августа сообщает издание Tazabek со ссылкой на национальный статистический комитет.
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Футбол
Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате Португалии
В составе «Спартака» Зе Луиш забил 35 голов в 109 матчах. По информации СМИ, трансфер 28-летнего За Луиша обошелся «Порту» в 8,5 млн евро.
Обновлено в 17:26
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
35 на 35: чем обернется срыв поставок американских истребителей Турции
Объявив об остановке участия Турции в программе производства F-35, США поставили под удар перспективы серийного выпуска основного новейшего истребителя стран НАТО.
Обновлено в 17:01
Футбол
Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.
Обновлено в 18:40
Единоборства
Танковый биатлон завершился триумфом российской команды
Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о проблемах на отдыхе на Мальдивах
31-летняя российская актриса Кристина Асмус провела летний отпуск на Мальдивах вместе со своей дочерью Анастасией.
Обновлено в 19:21
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Транспорт
Участок Сокольнической линии московского метро могут открыть досрочно
Ранее в Московском метро сообщили, что девять станций Сокольнической линии с 18 по 24 августа закроют для строительства Большой кольцевой линии.
Обновлено в 05:02
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
Обновлено в 09:48
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено в 17:05
Футбол
Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси перед матчем с «Ахматом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных Себастьяна Дриусси и Малкома в преддверии матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 11:54
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке лекарства для больного ребенка
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала в интернете зарубежный психотропный препарат для своего ребенка, страдающего эпилепсией.
Обновлено в 11:12
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено в 15:37
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Обновлено в 10:27
Космос
The Hill: нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу
К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Политика
В России задумались о запрете экспорта леса в Китай
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может запретить экспорт леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 22:20