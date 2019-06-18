Экономика

Производство бетона и бульдозеров в России резко вырослоLenta.ru 11:46

С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента. Соответствующие данные представил Росстат (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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«Реал» презентует Родриго 18 июня

Обновлено вчера в 07:01
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Клуб с берегов Дона выразил слова соболезнования 35-летнему Гацкану.
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Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Экономика

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По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Авто

Европейский авторынок в мае прекратил падение

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Обновлено в 04:58
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме.
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Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Интернет

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
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В прошлом году 671 человек скончался от рака. Причем 50 % из них до момента смерти не были зарегистрированы как онкобольные.
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Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона

Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
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Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей

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Обновлено в 13:46
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Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

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Обновлено в 15:31
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
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Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Обновлено в 12:28
Общество

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Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
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