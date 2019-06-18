Экономика
Производство бетона и бульдозеров в России резко вырослоLenta.ru 11:46
С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента. Соответствующие данные представил Росстат (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
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Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Реал» презентует Родриго 18 июня
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США
Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Футбол
Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ
Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко считает возможным возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 15:30
Политика
Трамп анонсировал депортацию из США миллионов нелегальных мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующий неделе начнет депортацию миллионов нелегальных мигрантов.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Ростов» выразил соболезнования Гацкану в связи со смертью отца
Клуб с берегов Дона выразил слова соболезнования 35-летнему Гацкану.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Авто
Европейский авторынок в мае прекратил падение
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме.
Обновлено в 14:46
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Авто
Lexus представил обновленный GX
Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Здоровье
В прошлом году 671 человек умер от рака в Орловской области
В прошлом году 671 человек скончался от рака. Причем 50 % из них до момента смерти не были зарегистрированы как онкобольные.
Обновлено в 09:16
Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено в 16:14
Общество
Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей
По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.
Обновлено в 09:00
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18