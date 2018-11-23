Как констатирует Росстат, в целом по стране средняя потребительская цена на бензин по состоянию на 19 ноября осталась на уровне 12 ноября в 43,47 рубля (с 6 по 12 ноября средняя розничная цена бензина также не менялась).

Производство бензина в России увеличилось за неделю на 12%

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