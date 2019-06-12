Экономика

Производители захотели уменьшить тару для энергетических напитковНаша версия 05:10

В следующем году планируется уменьшить объем максимально допустимой тары для энергетиков. Предполагается, что бодрящие напитки будут продаваться в бутылках, объем которых не превышает 0,5 литра.
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Производители «энергетиков» решили уменьшить объем их тары

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