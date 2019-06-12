Экономика
Производители захотели уменьшить тару для энергетических напитковНаша версия 05:10
В следующем году планируется уменьшить объем максимально допустимой тары для энергетиков. Предполагается, что бодрящие напитки будут продаваться в бутылках, объем которых не превышает 0,5 литра.
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Политика
Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака
Обновлено в 09:31
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено в 13:52
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Во Владикавказе произошла перестрелка
Во Владикавказе на улице Дзусова произошла перестрелка.
Обновлено в 12:12
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено в 21:14
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Общество
Кремль придумал, как «слить» пенсионную реформу перед выборами
Кремль уже не знает, как снизить градус социального недовольства, которое вызвала пенсионная реформа, в преддверии Единого дня голосования.
Обновлено в 01:55
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Общество
Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров
В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.
Обновлено в 01:05
Политика
Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено в 17:12
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Экономика
Чубайс придумал новый налог для россиян
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Транспорт
Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Обновлено в 12:55
Общество
Колымчанам разрешили ловить по две горбуши в день
Лов был разрешен только на спецучастках и исключительно при наличии путевки.
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес
Опубликовано фото с возможной свадьбы Сергея Лазарева
Пользователи соцсетей обсуждают фото, на которой Лазарев запечатлен в образе жениха.
Обновлено в 21:33
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Общество
В США на аукционе выставили письма Альберта Эйнштейна
Обновлено в 11:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика
Москва покинула рейтинг 100 самых дорогих городов
Москва покинула рейтинг 100 городов, являющихся самыми дорогими для проживания иностранцев.
Обновлено в 21:49
Гаджеты
Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000
Американский фотограф Грег Бенц поведал историю о том, как он потратил $10 000 на ремонт в официальных сервисных центрах Apple своего ноутбука MacBook Pro, который, как выяснилось, был всё это время абсолютно исправным.
Обновлено в 13:57
Происшествия
МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей
Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 14:48
Политика
Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром
Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Технологии
Российские ВУЗы начнут выдавать электронные дипломы в 2021 году
Для отдельного вуза нецелесообразна выдача цифровых дипломов из-за дороговизны, а общая система может быть доступной.
Обновлено в 20:13