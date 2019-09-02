Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

с чего всё началось

Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

Политика Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Премьер-министр Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.

Шоу-бизнес Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Завоевавшая в 2015 году титул "Мисс Москва" модель призналась, что все еще не готова говорить об истинных причинах расставания – она отметила, что это может причинить боль тем, кому небезразлична эта история.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Политика Председательство в Совбезе ООН перешло к России Председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России, сообщает РИА «Новости».

Футбол Сегодня в Европе закрывается трансферное окно Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.

Космос Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Шоу-бизнес Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.

Кино Дудь выпустил трехчасовой фильм про теракт в Беслане Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм про теракт в Беслане.

Гаджеты Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.

Армия и оружие Главного военного прокурора Украины уволили Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Политика В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты Более 5 миллионов избирателей приглашены принять участие в выборах в ландтаги (земельные парламенты) в федеральных землях Саксония и Бранденбург, участки для голосования открылись в 8.00 (9.00 мск).

Наука Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.

Политика Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.