Экономика
РБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.Коммерсантъвчера в 19:12
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:55, Вашингтон
Политика
Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 04:23
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета вчера в 01:09
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Завоевавшая в 2015 году титул "Мисс Москва" модель призналась, что все еще не готова говорить об истинных причинах расставания – она отметила, что это может причинить боль тем, кому небезразлична эта история.
ТВ Центр 02:58
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 31 августа в 20:36
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews 31 августа в 02:55
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru вчера в 06:32
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.
Актуальные Новости 02:50
Кино
Дудь выпустил трехчасовой фильм про теракт в Беслане
Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм про теракт в Беслане.
БИЗНЕС Online 03:50
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты
Более 5 миллионов избирателей приглашены принять участие в выборах в ландтаги (земельные парламенты) в федеральных землях Саксония и Бранденбург, участки для голосования открылись в 8.00 (9.00 мск).
РИА Новости вчера в 02:44
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Здоровье
Искусственное освещение по ночам может привести к лишнему весу
Волга-Медиа вчера в 15:50
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия вчера в 14:50