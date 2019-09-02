Экономика

РБКРБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Говорит Москва01:51

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

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Производители выступили против полной утилизации товаров и упаковок

News.ru01:38

Производители выступили против повышения нормы утилизации товаров до 100%

Ведомостивчера в 23:35

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

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Производители выступили против повышения нормативов утилизации товаров до 100%

Интерфакс01:39

Гордеев, Кобылкин, Логинов... Кто ответит за провал мусорной реформы?

Новые Известиявчера в 07:29
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Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД

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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
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Происшествия

МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок

Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Экономика

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ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

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Lenta.ru 04:31
Происшествия

Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей

Газета.Ru 03:34
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Газета.Ru 02:42
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Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Завоевавшая в 2015 году титул "Мисс Москва" модель призналась, что все еще не готова говорить об истинных причинах расставания – она отметила, что это может причинить боль тем, кому небезразлична эта история.
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Общество

Лавров и Воробьев поздравили учеников гимназии имени Примакова

Lenta.ru 04:34
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Экономика

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
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Политика

Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России, сообщает РИА «Новости».
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Футбол

Сегодня в Европе закрывается трансферное окно

Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Космос

Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни

Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews 31 августа в 02:55
Политика

СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева

В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Армия и оружие

Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru вчера в 06:32
Политика

Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США

Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете

Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.
Актуальные Новости 02:50
Кино

Дудь выпустил трехчасовой фильм про теракт в Беслане

Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм про теракт в Беслане.
БИЗНЕС Online 03:50
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
Гаджеты

Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч

Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Армия и оружие

Главного военного прокурора Украины уволили

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика

В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты

Более 5 миллионов избирателей приглашены принять участие в выборах в ландтаги (земельные парламенты) в федеральных землях Саксония и Бранденбург, участки для голосования открылись в 8.00 (9.00 мск).
РИА Новости вчера в 02:44
Наука

Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак

Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Здоровье

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Политика

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия

В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой

В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия вчера в 14:50
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