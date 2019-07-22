Экономика
Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковокРБК вчера в 19:12
В России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий. Об этом говорится в новом исследовании института маркетинговых исследований GfK.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.Ведомостивчера в 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Политика
Новые тайные тюрьмы нашли на Украине
Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.
Обновлено в 00:52
Энергетика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено вчера в 05:22
Авто
Встречайте потрясающий Emory Outlaw 911K
Как вы, возможно, заметили, Emory не заботится о полной исторической точности - поэтому их попытка пересмотреть самый знаковый Porsche известна как Outlaw 911K.
Обновлено в 01:03
Здоровье
В Забайкалье проверят больницу, где пациенты стирали себе бинты
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Кино
СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Экономика
Western Union ограничила переводы из России за границу
Одна из крупнейших систем денежных переводов Western Union, которая работает в России, с понедельника, 22 июля, ограничила размер перевода за границу.
Обновлено вчера в 04:24
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ
Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Водитель фургона с 270 кг наркотиков врезался в машину полиции
При обыске фургона было обнаружено более 270 кг метамфетамина — стоимость такой партии на местном черном рынке может достигать 140 млн долларов США.
Обновлено в 01:02
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено вчера в 10:20