Экономика
Производители товаров уменьшили размер упаковок до 20%iReactor 00:48
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет. Данные аналитиков GfK Rus публикует газета «Ведомости». Речь идет об упаковках, размер которых отличается от литра или килограмма.
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с чего всё началось
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.Ведомостивчера в 14:59
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GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента
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