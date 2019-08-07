Экономика
Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%Полит.ру 00:46
Компания «Норси-Транс» не раскрывает данные официально, но ее гендиректор и акционер Сергей Овчинников рассказал РБК, что в 2018 году выручка увеличилась на 50% и составила 2,7 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.РБК00:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении признать военную операцию Грузии против республики в августе 2008 года геноцидом.
Обновлено в 09:01
Экономика
Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США
В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных
В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области
К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Зеленский проводит экстренное совещание из-за ситуации в Донбассе
Глава украинского государства Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо солдат.
Обновлено в 03:49
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Наука
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека.
Обновлено в 07:37
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.
Обновлено в 03:23
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Тренер Валуева Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге
Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин, которого экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев называл примером для своего сына, погиб в ДТП в Петербурге во вторник вечером.
Обновлено в 06:59
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 08:14