В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.

с чего всё началось

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Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%

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