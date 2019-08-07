Экономика

Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%Полит.ру 00:46

Компания «Норси-Транс» не раскрывает данные официально, но ее гендиректор и акционер Сергей Овчинников рассказал РБК, что в 2018 году выручка увеличилась на 50% и составила 2,7 млрд рублей.
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с чего всё началось

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.
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