В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.

с чего всё началось

Компания «Норси-Транс» не раскрывает данные официально, но ее гендиректор и акционер Сергей Овчинников рассказал РБК, что в 2018 году выручка увеличилась на 50% и составила 2,7 млрд рублей.

Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%

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