Экономика
Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%Полит.ру 00:46
Компания «Норси-Транс» не раскрывает данные официально, но ее гендиректор и акционер Сергей Овчинников рассказал РБК, что в 2018 году выручка увеличилась на 50% и составила 2,7 млрд рублей.
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В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.РБК00:25
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
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