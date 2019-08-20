Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

с чего всё началось

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Авто Mercedes опубликовал цены на новые AMG A45 и CLA 45 Mercedes-AMG опубликовал цены на новые модели A45 и CLA 45, которые запускают в продажу на разных рынках мира.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.

Музыка Снявшаяся у Тарантино дочь Турман выпустила два сингла Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя записала две новые песни - To Love a Boy и Stay Open, - и анонсировала премьеры песен в инстаграме.

Гаджеты Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.

Армия и оружие На Иркутском авиазаводе показали истребители Су-30СМ для Белоруссии Ранее сообщалось, что первый и второй истребители Су-30СМ, построенные для ВВС и ПВО Белоруссии, совершили свои первые полеты 3 и 13 марта этого года соответственно.

Экономика Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.

Армия и оружие Адмирал ВМС США сообщил о готовности к операциям против Венесуэлы Военно-морские силы США находятся в полной готовности к тем операциям против Венесуэлы, которые будут необходимыми.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Политика В США готовят расследование против крупных технологических компаний Решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения корпорациями антимонопольного законодательства.

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

Футбол «Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый тестовый рейс Первый регулярный рейс аэропорт "Гагарин" примет уже во вторник.

Армия и оружие Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опровергла слухи о том, что носит парик На кадрах Алла Пугачева отмечает, что она не носит парики, а волосы у нее свои.