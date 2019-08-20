Экономика
В России ожидают падения цен на свининуНациональная служба новостей 02:17
Оптовые цены на свинину в России могут снизиться к концу года на 10 процентов. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв рассказал «РИА Новости». По его словам, прирост объёма производства будет продолжаться ближайшие три-четыре года на 4-5 процентов в год.
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с чего всё началось
Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.РИА Новостивчера в 21:06
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