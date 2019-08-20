Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

с чего всё началось

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Политика В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и Макрона Переговоры российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Форте Брегансон прошли в конструктивном и доверительном ключе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России.

Армия и оружие Помпео признал наращивание ИГ сил в некоторых районах Сирии и Ирака Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака.

Происшествия В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Кино Дарья Донцова написала сценарий мультсериала для «Союзмультфильма» Дарья Донцова стала автором сценария детективного мультсериала «Союзмультфильма». Мультфильм получил название «Детективные истории».

Наука На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Общество Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.

Происшествия В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка 17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.

Футбол Круговой подписал контракт с «Зенитом» Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».

Шоу-бизнес Екатерина Колисниченко крестила сына После появления сына Саввы на свет экс-участница «ДОМа-2» продолжила рассказывать о жизни семьи. 20 августа Колисниченко крестила мальчика.

Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.

Общество Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске Экскаваторщик во время земляных работ в Рыбинске Ярославской области обнаружил заложенную в 1968 году капсулу времени.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Теннис Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.

Технологии Skillaz представила сервис, способный самостоятельно отбирать и приглашать людей на собеседования Фото: iStock Новый сервис от российского рекрутингового сервиса Skillaz способен самостоятельно отслеживать увольнения и трудоустройство сотрудников, а затем автоматически создавать объявления о вакансиях и обрабатывать отклики.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Здоровье Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.