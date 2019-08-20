Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в РоссииИзвестия вчера в 21:10

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%

Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.
РИА Новостивчера в 21:06

Подробнее о событии

Производители заявили о падении цен на свинину в России

РЕН ТВвчера в 22:16

В России ожидают падения цен на свинину

Национальная служба новостей02:17

В России к концу года ожидают снижения цен на свинину

REGNUM01:11

Производители сообщили о падении цен на свинину в России

News.ru00:54

В России падают цены на свинину

Комсомольская правда04:09

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Известиявчера в 21:10

Свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%

ПРАЙМвчера в 20:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Украинским военным вместо парада дадут по тысяче гривен

Обновлено в 04:43
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

В Киеве суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского

Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября.
Обновлено в 01:21
Гаджеты

Стала известна дата запуска и цена подписки на онлайн-кинотеатр от Apple

Буквально сегодня стало известно, сколько будет стоить подписка на онлайн-кинотеатр от Apple — Apple TV+.
Обновлено в 04:35
Общество

Покрас Лампас восстановит испорченную работу на Уралмаше 26 августа

Обновлено в 03:53
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Политика

Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Транспорт

Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Футбол

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Обновлено в 03:55
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Авто

УГИБДД закупило картонные LADA Vesta для устрашения водителей

Обновлено в 02:38
Хоккей

Эмиль Гарипов пропустит турнир в Риге

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов не примет участия на турнире «Кубка латвийских железных дорог», который пройдет в Риге с 20 по 25 августа.
Обновлено в 02:21
Общество

Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети

Обновлено в 02:02
Политика

Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию

Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Авто

Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Финансы

«Алроса»: план по продажам указывает на ожидания незначительного восстановления рынка до конца года

Алроса показала скромные финансовые результаты: денежный поток был слабее ожиданий, план по продажам на 2019 г. был снижен.
Обновлено в 03:57
Наука

Почему кошки мурлыкают

Обновлено вчера в 11:18
Общество

Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено в 05:02
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное