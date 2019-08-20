Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

с чего всё началось

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Объем выданных ипотечных кредитов снизился в июле на 20% В ОКБ отметили, что общие объемы кредитования в июле 2019 года упали на 2% по сравнению с прошлым годом, когда было выдано 3,29 млн кредитов на 752,73 млрд рублей.

Наука На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.

Политика США предостерегает страны Средиземноморья от помощи иранскому танкеру Представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны Средиземноморья о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1, покинувшего акваторию Гибралтара и направляющегося в этот регион.

Происшествия Женщина, призывавшая убивать больных детей, предстанет перед судом Ответ не заставил себя ждать - в аппарате уполномоченного сообщили о том, что данные заявления недопустимы и что по этим фактам проводится проверка.

Шоу-бизнес Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка Татьяна все равно указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным.

Происшествия Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.

Политика Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Происшествия Похитившие российских моряков пираты вышли на связь Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.

Политика Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.

Здоровье Специалисты назвали опасную для здоровья окружность талии Эксперты Минздрава назвали максимально допустимый объем талии, который не будет опасен для здоровья, сообщает РИА "Новости".

Общество В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.

Политика К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.