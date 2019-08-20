Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

с чего всё началось

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

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