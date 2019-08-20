Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в РоссииИзвестия вчера в 21:10

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%

Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.
РИА Новостивчера в 21:06

Подробнее о событии

Ценам на свинину предсказали резкое падение

Lenta.ru06:10

В России падают цены на свинину

Комсомольская правда04:09

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Известиявчера в 21:10

Производители сообщили о падении цен на свинину в России

News.ru00:54

Производители заявили о падении цен на свинину в России

РЕН ТВвчера в 22:16

В России к концу года ожидают снижения цен на свинину

REGNUM01:11

Свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%

ПРАЙМвчера в 20:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Политика

Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Убившего свою семью подростка похоронили отдельно от родственников

Подростка, подозреваемого в убийстве, похоронили вчера отдельно от родственников в Карсунском районе, сообщает РБК.
Обновлено в 01:15
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Космос

Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы

В Галактике есть немало каменистых планет, теоретически подходящих для развития жизни, и астрономы обнаружили множество таких тел.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Обновлено в 03:35
Происшествия

Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток

Обновлено в 06:28
Финансы

Курс доллара преодолел отметку в 67 рублей

Торги на Московской бирже проходят не в пользу российской валюты. Как сообщается, курс доллара прыгнул на 1,04% и достиг 67,02 рубля.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Подавший сигнал о ЧП самолет Air France Москва-Париж сел в Люксембурге

Экипаж самолета Airbus A319 авиакомпании Air France, вылетевший во вторник, 20 августа, из московского аэропорта Шереметьево в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний

Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Назван размер премий украинским военным ко Дню независимости

Обновлено в 05:34
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Политика

Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Политика

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Обновлено в 05:27
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются

Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Число погибших в аварии под Тулой выросло до четырех

По последней информации, число погибших от возгорания автомобилей увеличилось до четырех человек.
Обновлено в 05:51
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное