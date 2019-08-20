Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в РоссииИзвестия вчера в 21:10
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.РИА Новостивчера в 21:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Обновлено вчера в 15:38
Кино
Кевин Смит снимет аниме-сериал про Хи-Мэна для Netflix
Обновлено вчера в 05:49
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый самолет
Первый авиалайнер приземлился сегодня, 18 августа, в Гагарине – новом аэропорту Саратова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Обновлено 18 августа в 05:07
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Женщина с ребенком погибли при опрокидывании автомобиля в кювет в Саратовской области.
Обновлено в 00:19
Гаджеты
В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны
В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.
Обновлено в 00:18
Экономика
Минпромторг поддержал идею ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Евтухов отметил, что нужно вводить прогрессивную шкалу.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Путин впервые отреагировал на аварию под Северодвинском
Никакой угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском, где в начале августа на военном полигоне во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой произошел взрыв, нет.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Режиссер «Ленкома» Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено в 00:07
Политика
Украина арестовала танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Украинская прокуратура сообщает об аресте танкера Мрия, якобы поставлявшего топливо Черноморскому флоту в Крым.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено вчера в 12:38
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Документы Минфина нашли на свалке в Подмосковье
Очередную свалку ценных документов нашли на территории Московской области.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
Специалисты сервиса Ozon.travel выяснили, какие приметы больше всего распространены среди путешествующих россиян.
Обновлено вчера в 17:39
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено 18 августа в 00:11
Культура
Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 05:56
Здоровье
Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Названы лучшие в мире города для вечеринок
Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.
Обновлено в 00:21
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября
Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:57