Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в РоссииИзвестия 21:10

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.
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К концу года в России снизятся оптовые цены на свинину

Хакасия-Информ22:45

Производители заявили о падении цен на свинину в России

РЕН ТВ22:16

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Известия21:10

Свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10% - НСС

ПРАЙМ20:50
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