Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в РоссииИзвестия 21:10
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.
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Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
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Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
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Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто
Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие
Появилось видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехвaтчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:25
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В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
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Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
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Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
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Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
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Общество
Greenpeace призвал ускорить освобождение белух из «китовой тюрьмы»
Greenpeace призвал ускорить перевозку к месту выпуска оставшихся белух из приморской «китовой тюрьмы» из-за приближения осени.
Обновлено в 17:27
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Экономика
Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели
Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.
Обновлено в 21:39
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
Обновлено в 17:31
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено в 21:26
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено в 16:20
Наука
Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс
Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
Обновлено в 13:23
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Общество
В Каталонии обнаружили новый вид грибов
Обновлено в 10:59
Экономика
Рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» перенесено на 17 сентября
В качестве обеспечительной меры по исковому заявлению "Финвижн" суд запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.
Обновлено в 22:43
Происшествия
В Минтрансе признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц
Система орнитологической защиты аэропортов в России налажена, а требования к ней установлены, однако невозможно полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами.
Обновлено в 13:24