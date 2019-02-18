Производители снизили цены на бензин в России почти на 20%Взгляд.ру вчера в 15:20

с чего всё началось

В 2018 году цены производителей на бензин поднялись на 11,2%, хотя в декабре в среднем снизились на 15,4%. В ноябре Минэнерго и ФАС подписали соглашения с несколькими крупными нефтекомпаниями по стабилизации рынка топлива.

Производители снизили цены на бензин в России почти на 20%

Происшествия Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу В 2005 году экс-полковник ГРУ был арестован по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, возглавлявшего тогда «РАО ЕЭС», но присяжные в 2008 году его оправдали.

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Экономика ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.

Транспорт Минтранс разрешил использовать электронные посадочные на самолет Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минтранса, разрешающий пассажирам использовать электронные посадочные талоны при регистрации на рейс.

Политика Володин предложил расследовать фейковые сообщения СМИ о законопроектах Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил бороться с фейковыми новостями о работе нижней палаты парламента.

Армия и оружие Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.

Происшествия При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.

Политика Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.

Общество Познер извинился за шутку о китайцах Телеведущий Владимир Познер извинился за свои высказывания в адрес китайцев, назвав их крайне неудачной шуткой.

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Происшествия В Китае обрушился канатный мост с туристами Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.

Армия и оружие Сирия: Лавров назвал цель США в САР Главная цель Соединенных штатов заключается в том, чтобы расколоть Сирию и сформировать на восточном берегу Евфрата квазигосударство.

Происшествия Задержан врио главы Дзержинского Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Пушкинского района Московской области Сергея Грибинюченко по подозрению в получении взятки в размере $20 тыс. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Общество В Совфеде предлагают ограничить работу супермаркетов в выходные Почему надо закрывать супермаркеты, Кондратьев не пояснил, но уточнил, что мелкие магазины розничной торговли, палатки и ларьки должны быть открыты в выходные.

Происшествия У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.

Культура Сын Децла воспротивился сбору денег на фильм об отце Тони еще раз подчеркнул, что Роман Супер — это аферист, у которого нет авторских прав на эту съемку, и призвал не отправлять журналисту деньги.

Политика В Минэкономразвития оценили ущерб от ограничительных мер Как указывается в представленной Минэкономразвития статистике, на конец 2018 года 62 страны ввели против России 159 ограничительных мер, что привело к нанесению предполагаемого ущерба в размере $6,3 млрд.

Общество Суд оштрафовал клинику Елены Малышевой за нарушения Арбитражный суд Москвы постановил оштрафовать Медицинский центр Елены Малышевой за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии», которые выявила проверка Росздравнадзора по Москве.

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Общество Друзь уезжает в США на фоне скандала Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Политика В Австрии предрекли конец украинской монополии на транзит газа Запуск "Северного потока — 2" положит конец "украинской монополии" в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта Nord Stream 2, Райнер Зеле в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.