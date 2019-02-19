Энергетика
Производители снизили цены на бензин в России почти на 20%Взгляд.ру вчера в 15:20
В 2018 году цены производителей на бензин поднялись на 11,2%, хотя в декабре в среднем снизились на 15,4%. В ноябре Минэнерго и ФАС подписали соглашения с несколькими крупными нефтекомпаниями по стабилизации рынка топлива.
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Производители снизили цены на бензин в России в январе почти на 20%
Rambler News Serviceвчера в 10:06
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