Экономика
РБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.Коммерсантъвчера в 19:12
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Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Газета.Ru вчера в 06:19
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Пакет помощи ЕС для Украины стал крупнейшим в истории
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
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Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
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Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
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Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
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Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область.
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Ребенок упал с аттракциона в московском парке
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Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
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Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
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