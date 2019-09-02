Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПроизводители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Как пишут главы ассоциаций, достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведет к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.
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с чего всё началось

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Производители выступили против полной утилизации товаров и упаковки

Фонтанка.Ру05:01

Производители выступили против полной утилизации товаров и упаковок

News.ru01:38

Производители выступили против повышения нормативов утилизации товаров до 100%

Интерфакс01:39

Производители выступили против идеи полной утилизации упаковки

Говорит Москва01:51

Производители выступили против повышения нормы утилизации товаров до 100%

Ведомостивчера в 23:35

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

РБКвчера в 20:32

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Коммерсантъвчера в 19:12
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