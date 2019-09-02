Экономика
КоммерсантъПроизводители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Как пишут главы ассоциаций, достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведет к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.
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Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.Коммерсантъвчера в 19:12
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Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Ведомости 08:15
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Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Общество
Ураган «Дориан» унес жизнь ребенка
Семилетний ребенок погиб, еще один пропал без вести, после того как на Багамские острова обрушился ураган «Дориан».
Lenta.ru 06:45
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Игры
Энтузиаст перенёс оружие и монстров из DOOM в сиквел оригинала
Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
News.ru 08:25
Политика
Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Космос
Кабмин оценил новую сверхтяжёлую ракету в два раза дороже, чем Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте 2019 года говорил, что разработка и создание ракеты сверхтяжёлого класса вместе со строительством под неё стартового стола, а также разработка и создание лунного корабля обойдутся в 740 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».
News.ru 02:41
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv вчера в 03:33
Происшествия
Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме
Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
RT на русском 09:17
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Командир отряда «Альфы» поделился воспоминаниями о бесланских событиях
Демидкин говорит что не ждал, что его боевая группа будет послана в Беслан: незадолго до этого она вернулась из тяжелой командировки в Чечню, в ходе которой потеряла одного из бойцов.
Военное обозрение 08:48
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Общество
В России оценили решение Германии о бизнесе цифровых монополий
Иванов отметил, что власти Германии проявили гибкость и приняли решение на стыке антимонопольного права и права персональных данных.
Lenta.ru 09:22
Футбол
Прядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах
Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей.
Чемпионат 08:29