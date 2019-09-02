Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Джонсон обошел Трампа в радикальности Английский Трамп просто отказался слушать британских парламентариев и закрыл дискуссию по Brexit. Джонсон объявил парламенту "прогонацию".

Шоу-бизнес Алена Водонаева отметила девятилетие сына в стиле Halloween Веселый праздник прошел в столице. 23 августа сын Алены Водонаевой вновь стал изменником.

Политика Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

Политика Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Единоборства Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.

Общество 40% россиян работают не по специальности Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.

Происшествия МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Здоровье Мешки под глазами опасны — внутри них мигрень и апатия Апатия и общая медлительность зачастую тоже зависят от величины мешков под глазами.

Шоу-бизнес Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее дом за 360 миллионов рублей Мужчина отобрал у нее шикарный «Бентли» за 20 миллионов рублей, а теперь хочет оставить певицу без элитной недвижимости.

Происшествия В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.

Политика Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».