Экономика

Производители предупредили о росте цен на хлеб на 6–7%Коммерсантъ 06:11

Цены на хлеб могут вырасти на 6–7%, сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Это связано с тем, что стоимость пшеничной муки за год выросла на 30%.
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Производители предупредили о повышении цен на хлеб

Цены на хлеб с учетом повышения стоимости пшеницы могут вырасти на 6–7%, рассказали РБК в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Стоимость зерна в этом году выше, чем в предыдущем, из-за уменьшения урожая.
РБК03:00

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В ближайшее время в России на 6-7% может подорожать хлеб с учетом подорожания пшеницы

Эхо Москвы06:30

Производители предупредили о росте цен на хлеб на 6–7%

Коммерсантъ06:11

Россиян предупредили о повышении цены на хлеб

URA.Ru04:23

Производители предупредили о повышении цен на хлеб

Ведомости05:51

Хлеб будет дорожать. Производители предупреждают о повышении цен

Фонтанка.Ру03:37

Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

Известия03:36

Производители предупредили о повышении цен на хлеб

РБК03:00
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Происшествия

В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
Обновлено в 03:31
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В башне Москва-Сити произошло задымление

Обновлено в 06:00
Общество

СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге

Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поджога 15-летнего школьника в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога 15-летнего подростка в Москве.
Обновлено в 03:55
Экономика

В ЦБ сообщили о сокращении на 15% числа поддельных банкнот за год

Центробанк сообщил, что количество фальшивых денежных знаков в обращении в России сократилось за год на 15%.
Обновлено в 07:00
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Технологии

Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам

Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Экономика

Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу

По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Спорт

Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегально

Обновлено в 05:45
Политика

Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде

Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде.
Обновлено в 07:20
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Обновлено в 01:54
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Космос

NASA: связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена

Связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена. Об этом 25 января сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 07:13
Происшествия

На северо-востоке Китая прогремел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей

За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Авто

В Калининграде начали выпускать седан Kia K900

Предполагается, что на российский авторынок новинка поступит уже в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 23:39
Единоборства

Емельяненко может сняться с боя с Бейдером

25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует его бесконечную перезагрузку

После загрузки и установки обновления смартфон пытается совершить перезагрузку, но приближаясь к логотипу Android One он зависает и ничего с этим сделать не получатся.
Обновлено в 07:20
Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют

Обновлено вчера в 15:09
Общество

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах

Обновлено в 07:21
Происшествия

Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске

Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Общество

Наталья Гандурина покидает Forbes Russia

Заместитель генерального директора по коммерции Forbes Russia Наталья Гандурина покидает издание в связи со структурными изменениями в компании.
Обновлено в 05:28
Кино

Netflix снимет сериал по мотивам игры Resident Evil

Обновлено в 07:17
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты от рака

Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Общество

Сбербанк сообщил о планах соединить новый офис с метро и МЦК

Сбербанк ведет с ОАО «Российские железные дороги» и правительством Москвы переговоры о соединении своего нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити» с метро и Московским центральным кольцом (МЦК).
Обновлено в 01:29
Общество

Спикер новгородского парламента объяснила свои слова о пособиях

Новгородский региональный парламент принял закон, согласно которому, получить 100 тыс. руб. за рождение первого ребенка смогут женщины до 29 лет.
Обновлено вчера в 09:45
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