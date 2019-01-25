Производители предупредили о росте цен на хлеб на 6–7%Коммерсантъ 06:11

Доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть. При этом по сравнению с январем 2018 года цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%, а фуражное зерно на 50%, отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

с чего всё началось

Цены на хлеб могут вырасти на 6–7%, сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Это связано с тем, что стоимость пшеничной муки за год выросла на 30%.

Производители предупредили о росте цен на хлеб на 6–7%

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