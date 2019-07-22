Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%Ведомости вчера в 14:59

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
Ведомостивчера в 14:59

Подробнее о событии

Реальный вес продуктов «тайно» скрыли от россиян

Lenta.ruвчера в 12:29

Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

РБКвчера в 19:12

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Интерфаксвчера в 17:32

От россиян скрыли ежегодное уменьшение веса продуктов

URA.Ruвчера в 13:07

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

Ведомостивчера в 14:59

Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать

РИА Новости06:52

GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента

Dairy Newsвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Спорт

Сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по фехтованию

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате мира по фехтованию в венгерском Будапеште.
Обновлено в 15:00
Политика

Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

Обновлено в 10:33
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Музыка

Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего

Обновлено в 08:25
Футбол

Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»

Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Происшествия

Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 18:03
Политика

В Пекине скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн ушел из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 11:46
Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Назван инициатор массовых задержаний в Чечне

Обновлено в 13:06
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Единоборства

WBC выразил соболезнования родным умершего в США боксера Дадашева

Соболезнования родным и близким погибшего в США после боя российского боксера Максима Дадашева выразил Всемирный боксерский совет (WBC).
Обновлено в 13:43
Космос

Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Обновлено вчера в 05:17
Политика

Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля

Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено в 14:19
Происшествия

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 14:21
Политика

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе

На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев

Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.
Обновлено в 14:11
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика

Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Общество

Стало известно отношение россиян к татуировкам

Обновлено в 01:30
Общество

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой

Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Обновлено в 05:24
Политика

Трамп оценил важность диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Происшествия

Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе

Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Главное