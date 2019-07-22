С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.

с чего всё началось

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.

Футбол ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.

Политика Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.

Футбол «Динамо» собирается купить форварда из Танзании Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Происшествия Суд продлил арест экс-министру Абызову до октября Басманный суд Москвы продлил арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову до 25 октября.

Происшествия В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.

Футбол 16-летний воспитанник «Барселоны» перешел в «ПСЖ» Полузащитник «Барселоны» Хави Симонс перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Происшествия Лифт с людьми сорвался в севастопольской новостройке Лифт с людьми сорвался в севастопольской новостройке в районе парка Победы.

Происшествия Подросток на квадроцикле врезался в иномарку в поселке Мга Подросток на квадроцикле попал в дорожную аварию в поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области, сообщает УГИБДД по Петербургу и Леноблсти.

Политика Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ЕС "обдирает" США в торговле. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили семейные традиции В день рождения мальчика герцоги Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — поздравили его комментарием в «Инстаграме», чем, как оказалось, нарушили королевский протокол.

Политика Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.

Политика Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Кино Тарантино признался в желании обзавестись детьми После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.

Экономика Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.