Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%Ведомости вчера в 14:59

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
Ведомостивчера в 14:59

Подробнее о событии

Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать

РИА Новости06:52

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

Ведомостивчера в 14:59

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Интерфаксвчера в 17:32

От россиян скрыли ежегодное уменьшение веса продуктов

URA.Ruвчера в 13:07

Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

РБКвчера в 19:12

Реальный вес продуктов «тайно» скрыли от россиян

Lenta.ruвчера в 12:29

GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента

Dairy Newsвчера в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Наука

Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза

Стремительное распространение новой формы кандидоза по миру может быть связано с постоянным ростом температур на Земле в последние полвека.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе

Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Общество

Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму

Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
Обновлено в 11:27
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Обновлено в 10:59
Кино

Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия

Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 13:43
Космос

Как делаются миллионные состояния на продаже участков на Луне

В результате клиенты Хоупа по факту приобретают лишь сертификат в красивой рамке, но никак не участок на Луне.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Обновлено в 10:35
Происшествия

Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Политика

Володин рассказал, от кого зависит окончание войны в Донбассе

Решение о прекращении военных действий в Донецкой и Луганской народных республиках во многом зависит от действий нового парламента Украины.
Обновлено в 13:27
Политика

Иванка Трамп назвала Джонсона премьером Соединенного Кингстона

Обновлено в 10:32
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Обновлено в 10:18
Экономика

В России отменен запрет на белорусские яблоки

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в РФ под гарантии компетентного ведомства республики.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Общество

Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров

МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

ВСУ обстреляли установщика камер для фиксации нарушений перемирия

Снайпер Воздушных сил Украины обстрелял специалиста из ДНР в поселке Гольмовский во время установки камер видеонаблюдения.
Обновлено в 11:47
Общество

Дизайнерскую схему метро разработали в Петербурге

Обновлено в 09:11
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Авто

Jaguar объявил о разработке новых моделей

Помимо флагманского J-Pace, в компании Jaguar собираются создать более компактные кроссоверы.
Обновлено в 07:28
Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Экономика

МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.
Обновлено в 12:14
Кино

Warner Bros. экранизирует «советский» комикс о Супермене

Обновлено в 12:05
Главное