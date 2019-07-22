Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%Ведомости вчера в 14:59
Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.Ведомостивчера в 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента
Dairy Newsвчера в 08:00
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Общество
Росконтроль определил лучшие семечки
Обновлено в 06:00
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика
В Великобритании сегодня объявят имя нового премьер-министра
За должность лидера партии борются два кандидата: бывший и нынешний главы МИД – Борис Джонсон и Джереми Хант.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Экономика
Банки полюбили давать кредиты подросткам
В июне газета «Коммерсантъ» писала, что банки стали охотнее выдавать кредитные карты на крупные суммы от 100 до 200 тысяч рублей 18-летним неработающим подросткам.
Обновлено в 03:07
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Гаджеты
WhatsApp вышел на кнопочных телефонах
WhatsApp уже доступен для скачивания в KaiStore — фирменном магазине приложений для KaiOS.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Политика
Госдума приняла закон о бессрочном виде на жительство в России
Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Политика
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины
Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Милонов потребовал запретить мужчинам ходить с голым торсом по улицам
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить мужчинам появляться на улицах городов с голым торсом.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Политика
В Харькове работали тайные тюрьмы СБУ
Секретные тюрьмы СБУ работали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в Харькове, Краматорске и Красноармейске.
Обновлено в 05:00
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54