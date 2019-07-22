Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%Ведомости вчера в 14:59

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
Ведомостивчера в 14:59

Подробнее о событии

Производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок до 20%

Эхо Москвывчера в 22:20

Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

РБКвчера в 19:12

Реальный вес продуктов «тайно» скрыли от россиян

Lenta.ruвчера в 12:29

От россиян скрыли ежегодное уменьшение веса продуктов

URA.Ruвчера в 13:07

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

Ведомостивчера в 14:59

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Интерфаксвчера в 17:32

Производители уменьшили упаковки популярных товаров на 20%

АБНвчера в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Происшествия

Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи

Обновлено вчера в 18:13
Музыка

Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя

Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Технологии

WhatsApp теперь доступен и для операционной системы KaiOS

KaiOS на сегодняшний день является третьей по популярности операционной системой для телефонов после Android и iOS.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В трех районах Магаданской области выпал снег

Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Кино

Представлен первый концепт-арт Вечных

Обновлено вчера в 03:31
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Технологии

Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов

В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка

«Мариинский» стартует во Владивостоке

IV Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» стартует во Владивостоке 24 июля.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме

ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство

Обновлено вчера в 11:50
Политика

Центризбирком Украины обновил данные об итогах выборов в Раду

Менее 1% набрали: Партия зеленых. «Объединение "Самопомич"», Аграрная партия Украины.
Обновлено в 00:13
Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчи

В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
Обновлено вчера в 04:52
Общество

В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса

Более 670 тысяч гектаров леса горит в Красноярском крае. Об этом ГТРК "Красноярск" сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Обновлено вчера в 07:14
Футбол

Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»

Обновлено вчера в 20:15
Кино

Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей

23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено 21 июля в 13:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл исполнит последнюю волю Елизаветы II

Обновлено вчера в 13:20
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Авто

Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором

Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
Кино

Гильдия киноактеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен

Обновлено вчера в 23:41
Главное