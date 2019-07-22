Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%Ведомости 14:59

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
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Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

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Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

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GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента

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Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

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