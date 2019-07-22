Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%Ведомости 14:59
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
В Красноярском крае на утро 22 июля зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.
Обновлено в 02:58
Общество
В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже
В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:06
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено в 03:49
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 10:48
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Политика
Партия Зеленского получает однопартийное большинство в Верховной Раде
По предварительным данным ЦИК, "Слуга народа" получит 249 мандатов из 450 в новой Верховной Раде: по списку партия проведет 122 депутата, по мажоритарным округам – 127 депутатов.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено в 16:03
Футбол
«Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая
По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».
Обновлено в 19:35
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено в 03:31
Общество
Охотникам придётся сдавать новый экзамен
Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Были названы самые угоняемые автомобили в России. На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed.
Обновлено в 01:42
Политика
Парламент Греции выразил свое доверие правительству
Согласно информации, размещенной на сайте, за доверие правительству проголосовало 158 депутатов, против — высказались 142 парламентария, представляющих оппозицию.
Обновлено в 17:14
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Общество
Приморье переживает последствия мощного тайфуна
Жители Приморского края страдают от последствий тайфуна «Данас».
Обновлено в 00:22
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок
Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.
Обновлено в 21:05
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49