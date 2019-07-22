Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%Ведомости вчера в 14:59

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.
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Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.
Ведомостивчера в 14:59

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Производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок до 20%

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Lenta.ruвчера в 12:29

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URA.Ruвчера в 13:07

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

Ведомостивчера в 14:59

Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

РБКвчера в 19:12

Производители уменьшили упаковки популярных товаров на 20%

АБНвчера в 08:09
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