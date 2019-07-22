С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.

с чего всё началось

Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.

Общество В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса Более 670 тысяч гектаров леса горит в Красноярском крае. Об этом ГТРК "Красноярск" сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Политика «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 42,5% голосов Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, сохраняя значительный отрыв от конкурентов.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Политика РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Происшествия Группу лжеполицейских задержали за похищение мужчины в Москве Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что после передачи 750 тысяч рублей лжеполицейские отпустили похищенного мужчину и договорились с ним о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы денег.

Технологии Загадочный корабль эпохи Возрождения найден на дне Балтийского моря Британские ученые нашли на дне Балтийского моря корабль эпохи Возрождения. Об этом пишет газета The New York Times.

Футбол Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».

Здоровье Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой Самый высокий показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом (диагноз поставлен впервые в жизни) детей до 14 лет в 2017 году отмечен в Республике Марий Эл — 783 случая на 100 тыс. детского населения.

Политика В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Происшествия Из-за густого тумана в Кемерове не смог приземлиться самолет Сегодня из-за густого тумана в кемеровском аэропорту не смогли вовремя приземлиться самолеты.

Политика Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Кино Канделаки представила трейлер сериала «Порно» Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».

Армия и оружие ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.

Происшествия СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.