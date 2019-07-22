Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%Ведомости вчера в 14:59
Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма. При этом чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней, указывают эксперты GfK Rus.
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С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.Ведомостивчера в 14:59
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Футбол
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В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:19
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
Обновлено вчера в 17:29
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Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
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Обновлено вчера в 21:09
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