Экономика
Производители попросили увеличить минимальные цены на коньяк
Производители попросили увеличить минимальные цены на коньякРБК23:30
Рассчитывать справедливую стоимость коньяка производители стали в рамках предстоящего пересмотра минимальных цен для крепкого алкоголя (крепостью выше 28 градусов), которое инициировал Минфин.
РБК23:30
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:53, Ашберн
Экономика
Власти усилят контроль за системой маркировки товаров
«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
Обновлено в 23:05
Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 22:43
Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 20:04
Финансы
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
Обновлено в 23:00
Недвижимость
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок
Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Обновлено в 23:27
Экономика
Промышленность не пошла в энергоотказ
Механизм demand response в России не заработал Запущенный в 2017 году на оптовом энергорынке механизм demand response (DR), когда промышленность снижает спрос в пики потребления, пока малоэффективен и требует "доналадки" с вовлечением новых участников и ростом финансовых стимулов для потребителей, говорится в исследовании Vygon Consulting.
Обновлено в 16:59
Экономика
Шпик прошел через границу: поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%
Обновлено в 23:31
Финансы
Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок
Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 21:27
Экономика
Российского производителя бытовой химии пытаются обанкротить
По сведениям с официального сайта компании, «в настоящее время АО «Нэфис Косметикс» занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах рынка бытовой химии».
Обновлено в 21:18
Экономика
Экономисты рекомендовали купить авто и оформить ОСАГО до нового года
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари, специально для "Российской газеты": - Ноябрь оказался для рубля подвижным месяцем из-за резко возросшей волатильности в сырье, а также - на фоне колебаний доллара и появления новых нюансов геополитического характера.
Обновлено в 22:50
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 23:51
Экономика
В Турции назвали главного туристического конкурента страны
Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 23:33
Экономика
На форуме «Атомекс» озвучат требования к оборудованию для проектов АЭС
Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом.
Обновлено в 16:28
Экономика
Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает прес-служба кабмина.
Обновлено в 16:17