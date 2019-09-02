Экономика
РБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.Коммерсантъвчера в 19:12
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
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Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
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Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
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Неизвестный злоумышленник похитил из квартиры безработной жительницы Москвы крупную сумму денежных средств в иностранной валюте, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 2 сентября.
Известия 02:17
Экономика
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Новый персонаж мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появится в 20-м эпизоде, который выйдет в сентябре.
Вечерняя Москва вчера в 23:54
Общество
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Мойка78 вчера в 14:47
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Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости вчера в 11:29
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Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Политика
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
РИА Новости вчера в 03:53
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35
Автоспорт
Даниил Квят показал самый впечатляющий рывок на Гран-при Бельгии
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмой позиции на Гран-при Бельгии.
News102.ru вчера в 12:47
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Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены для осмотра инфраструктуры.
Агентство Москва 01:33
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Общество
Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.
Кавказский узел вчера в 23:09
Теннис
Медведев победил Кёпфера в матче за выход в четвертьфинал US Open
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Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
«Рома» хочет арендовать Мхитаряна
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может отправиться в аренду в «Рому».
Soccer.ru 02:41
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Здоровье
В Челябинской области может появиться центр генетических исследований
По словам Алексея Текслера, благодаря центру генетических исследований медики в будущем смогут наиболее точно диагностировать заболевания.
Губерния (г. Челябинск) 31 августа в 12:33
Политика
МИД Ирана анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Если до пятого сентября европейские участники соглашения по ядерной сделке с Ираном не примут меры, то Тегеран объявит о новом сокращении своих обязательств.
Военное дело вчера в 11:43
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Интернет
Появилась возможность переустановить Windows 10 из облака
В новой сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища, сообщается в официальном блоге корпорации Microsoft.
Rambler News Service вчера в 09:17
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50