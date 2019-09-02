Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

с чего всё началось

Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5-35%, либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить 100% нормативы одномоментно.

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

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