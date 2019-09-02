Экономика
РБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5-35%, либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.Коммерсантъвчера в 19:12
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» угрожает Европе
Свободная Пресса 31 августа в 10:40
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru вчера в 15:26
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Энергетика
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.
Российская газета вчера в 20:32
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета вчера в 01:09
Политика
МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor 31 августа в 20:02
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings вчера в 16:30
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Происшествия
Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию
Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.
Матч ТВ вчера в 15:54
Политика
Президент Польши: мир не вынес уроки из трагедии Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир не вынес уроки из страшной трагедии Второй мировой войны, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:03
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Футбол
Цорн считает возможным возвращение Промеса в «Спартак»
Матч ТВ вчера в 16:23
Авто
В Благовещенске продают President 1989 года с пробегом 62 тысячи км
Car.ru вчера в 09:21
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Происшествия
В Петербурге стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку
Piter.tv вчера в 23:18
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru вчера в 15:17
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости вчера в 17:24
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35