Экономика
РБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5-35%, либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить 100% нормативы одномоментно.
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В Красноярске снизилась активность клещей, однако риск присасывания ещё сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по краю.
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Коммерсантъ 30 августа в 05:51