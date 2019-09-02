Экономика
РБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.Коммерсантъвчера в 19:12
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Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%
Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
РИА Новости 04:45
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
Борисов объяснил взрыв под Северодвинском созданием новой техники
Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Газета.Ru 03:41
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Экономика
Торговые войны США и Китая стоили производителям электроники $10 млрд
Производители электроники заявили, что торговые войны США и Китая обошлись им в $10 млрд.
РЕН ТВ вчера в 17:15
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Порошенко нашел себе занятие в Раде
Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Lenta.ru 05:33
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Экономика
Россияне смогут выкупать свои долги у банков
Как сообщает «Коммерсант», прежде чем передать долги третьему лицу кредитор будет обязан предложить их выкупить самому должнику.
EastRussia 30 августа в 05:16
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие
Спокоен как «Удав»: экстремальные испытания пистолета показали на видео
Для новейшего пистолета "Удав" устроили череду экстремальных тестов, которые даже не приходило в голову проводить военным во время госиспытаний.
Российская газета 04:57
Общество
В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов – Собянин
В московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов.
Москва 24 04:07
Политика
Борисов заявил о возможности передачи частот под 5G в крупных городах
Отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выделяемые под спецсвязь, могут передать для 5G в крупных регионах.
ТК Звезда вчера в 22:25
Экономика
Авиабилеты подорожают по итогам года
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
Российская газета 02:58
Происшествия
В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции
REGNUM вчера в 07:46
Общество
Эксперты назвали сферу труда с зарплатой до 250 тысяч рублей
Эксперты назвали сферы, где можно заработать 250 тыс. рублей в месяц.
Газета.Ru 05:48
Авто
АвтоВАЗ провёл новые назначения
В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.
News.ru 05:07
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Общество
Лабораторию обязали выплатить 10 тыс. руб. за ошибочный ВИЧ-диагноз
Весной этого года суд постановил взыскать с ООО "КДЛ Новокузнецк-Тест" в пользу истца 10 тыс. руб. "Судья вроде бы признала, что они меня не проинформировали о том, что результат мог быть ложно-положительный, но присудила мне всего 10 тыс. руб. Хотя я больше на бензин прокатал", — прокомментировал решение суда потерпевший.
РБК 05:49