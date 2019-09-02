Экономика

РБКРБКПроизводители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5–35% либо производитель платит экосбор. Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить на 100% нормативы одномоментно.
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с чего всё началось

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Производители выступили против полной утилизации товаров и упаковки

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Производители выступили против идеи полной утилизации упаковки

Говорит Москва01:51

Производители выступили против повышения нормативов утилизации товаров до 100%

Интерфакс01:39

Производители выступили против повышения нормы утилизации товаров до 100%

Ведомостивчера в 23:35

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

РБКвчера в 20:32

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Коммерсантъвчера в 19:12

Гордеев, Кобылкин, Логинов... Кто ответит за провал мусорной реформы?

Новые Известиявчера в 07:29
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Сегодня в Европе закрывается трансферное окно

Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
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В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
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Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

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Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Газета.Ru 03:41
Армия и оружие

Уволен главный военный прокурор Украины Матиос

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
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Политика

Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября

Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.
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В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Экономика

Торговые войны США и Китая стоили производителям электроники $10 млрд

Производители электроники заявили, что торговые войны США и Китая обошлись им в $10 млрд.
РЕН ТВ вчера в 17:15
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
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Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Lenta.ru 05:33
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Экономика

Россияне смогут выкупать свои долги у банков

Как сообщает «Коммерсант», прежде чем передать долги третьему лицу кредитор будет обязан предложить их выкупить самому должнику.
EastRussia 30 августа в 05:16
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие

Спокоен как «Удав»: экстремальные испытания пистолета показали на видео

Для новейшего пистолета "Удав" устроили череду экстремальных тестов, которые даже не приходило в голову проводить военным во время госиспытаний.
Российская газета 04:57
Общество

В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов – Собянин

В московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов.
Москва 24 04:07
Политика

Борисов заявил о возможности передачи частот под 5G в крупных городах

Отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выделяемые под спецсвязь, могут передать для 5G в крупных регионах.
ТК Звезда вчера в 22:25
Экономика

Авиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
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Происшествия

В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции

REGNUM вчера в 07:46
Общество

Эксперты назвали сферу труда с зарплатой до 250 тысяч рублей

Эксперты назвали сферы, где можно заработать 250 тыс. рублей в месяц.
Газета.Ru 05:48
Происшествия

В Минздраве Турции объяснили изъятие органов у юной россиянки

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Авто

АвтоВАЗ провёл новые назначения

В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.
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Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Экономика

Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group

Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
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Лабораторию обязали выплатить 10 тыс. руб. за ошибочный ВИЧ-диагноз

Весной этого года суд постановил взыскать с ООО "КДЛ Новокузнецк-Тест" в пользу истца 10 тыс. руб. "Судья вроде бы признала, что они меня не проинформировали о том, что результат мог быть ложно-положительный, но присудила мне всего 10 тыс. руб. Хотя я больше на бензин прокатал", — прокомментировал решение суда потерпевший.
РБК 05:49
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