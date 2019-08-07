Экономика
Производители оборудования для закона Яровой увеличили выручку в разыTelesputnik.ru 06:11
Производством СОРМ для выполнения закона Яровой в РФ занимаются компании «Норси-Транс», «Специальные технологии», а также производители, входящие в группу «Цитадель», CNews. «Цитадель» - часть «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, партнера Алишера Усманова.
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с чего всё началось
В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.РБК00:25
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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