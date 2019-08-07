Экономика

Производители оборудования для закона Яровой увеличили выручку в разыTelesputnik.ru 06:11

Производством СОРМ для выполнения закона Яровой в РФ занимаются компании «Норси-Транс», «Специальные технологии», а также производители, входящие в группу «Цитадель», CNews. «Цитадель» - часть «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, партнера Алишера Усманова.
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с чего всё началось

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.
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Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%

Полит.ру00:46

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть

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В Москве ожидается погодный коллапс

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Ученым удалось одновременно открыть 39 массивных галактик

Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
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В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров

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«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Алишер Усманов
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Российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Продолжительное время является одним из богатейших бизнесменов РФ и одним из богатейших жителей Великобритании, по данным соответствующих рейтингов.
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