Экономика
РБКПроизводители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Авто
Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid
Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.
ГЛАС.RU вчера в 15:35
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Зениту»
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Путешествия
Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом
Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.
Ридус 15:21
Происшествия
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Ранее сообщалось, что российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус.
Газета.Ru 16:34
Армия и оружие
«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском вчера в 15:17
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
Пенс и Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины.
ФАН 17:17
Шоу-бизнес
Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее дом за 360 миллионов рублей
Мужчина отобрал у нее шикарный «Бентли» за 20 миллионов рублей, а теперь хочет оставить певицу без элитной недвижимости.
StarHit.ru 12:00
Музыка
Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
На видео, снятом на кухне, футболист предлагает годовалой дочери Милане печенье, в то время как на заднем плане его жена Анастасия Костенко готовит завтрак.
РЕН ТВ 16:52
Футбол
«ПСЖ» арендовал вратаря Серхио Рико
«ПСЖ» объявил о переходе в команду вратаря Серхио Рико.
Евро-футбол.ру 13:52
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Армия и оружие
Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий
Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
Политическая Экспертиза 11:35
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Авто
В Париже начали тестировать «шумовой радар»
В городе уже установили 40 таких устройств.
Говорит Москва 10:46