Экономика

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Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
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Торговые войны США и Китая стоили производителям электроники $10 млрд

РЕН ТВ17:15

Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

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