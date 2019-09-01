с чего всё началось

Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Армия и оружие Sky: Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Политика Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Космос Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.

Политика Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Общество В Сети появились видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.

Происшествия Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Пенс и Зеленский обсудили будущую встречу президента Украины с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, которые ранее прибыли в Варшаву для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, обсудили предстоящий визит украинского лидера в США.

Политика Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Происшествия В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 В Беслане начались траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека, из которых 186 – дети.

Общество У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.

Шоу-бизнес Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram призналась, что звездное происхождение порой играло с ней злые шутки.