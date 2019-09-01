Экономика
РБКПроизводители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).РБКвчера в 16:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Производители бытовой электроники рассказали о 10 миллиардах убытков из-за торговой войны
Невские Новостивчера в 23:30
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн США и Китая в $10 млрд
Коммерсантъвчера в 17:36
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Армия и оружие
Sky: Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом.
ТАСС 02:17
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Политика
Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва 31 августа в 10:00
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru 31 августа в 04:03
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС 31 августа в 15:49
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Политика
Путин 2 сентября посетит Иркутскую область
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета вчера в 18:48
Теннис
Медведев победил Кёпфера в матче за выход в четвертьфинал US Open
Чемпионат вчера в 21:29
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru вчера в 04:19
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
РИА Новости вчера в 12:47
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Происшествия
Дочь женщины, убившей годовалого сына в Башкирии, поместили в приют
Вечерняя Москва 02:08
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Пенс и Зеленский обсудили будущую встречу президента Украины с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, которые ранее прибыли в Варшаву для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, обсудили предстоящий визит украинского лидера в США.
REGNUM вчера в 14:27
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1
В Беслане начались траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека, из которых 186 – дети.
Rambler News Service вчера в 05:52
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.
Российская газета вчера в 00:46
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября
Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Известия 00:18
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram призналась, что звездное происхождение порой играло с ней злые шутки.
Телепрограмма 00:36
Технологии
Почему не стоит использовать йод?
Отвечает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко: – Спиртовой раствор йода действительно нежелательно применять, поскольку он даёт много побочных реакций (химический ожог кожи и слизистых, аллергические реакции, заболевания щитовидной железы).
Аргументы и Факты вчера в 17:53