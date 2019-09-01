Экономика
РБКПроизводители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
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Наука
Сосуды головного мозга сможет проверить робот-змея
Медпульс 30 августа в 15:34
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Армия и оружие
Израиль нанес ответный удар по территории Ливана
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
ТАСС 10:27
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Телефон убил 10-летнюю девочку в Мордовии
1 сентября 10-летняя девочка погибла в Мордовии.
7 новостей 15:25
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Футбол
СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева
RT на русском 17:40
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Автоспорт
Даниил Квят финишировал в очках в Бельгии
Перед гран-при Италии, который пройдёт уже через неделю, 8 сентября, Квят с 33 очками опередил пилота Alfa Romeo Ferrari Кими Райкконена и занимает восьмое место среди всех пилотов.
UfacityNews.ru 11:02
Футбол
«ПСЖ» арендовал вратаря Серхио Рико
«ПСЖ» объявил о переходе в команду вратаря Серхио Рико.
Евро-футбол.ру 13:52
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Армия и оружие
Николай Петрович МИЛЬЧЕНКО
Светлая память о Николае Петровиче Мильченко, верном сыне России, высочайшем профессионале военного дела, навсегда сохранится в нашей памяти.
Красная звезда 18:00
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».
Discover24 03:59
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Гаджеты
Характеристики iPhone 2019 появились в Сети
Актуальные Новости вчера в 11:55
Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews вчера в 02:55
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35