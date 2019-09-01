с чего всё началось

Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.

Происшествия В оренбургском приюте погибли десятки кошек и пострадали волонтёры В Оренбурге погибли более 60 кошек одного из приютов и собака. Кроме того, пострадали три девушки-волонтёра.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Политика Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Политика Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17 Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Происшествия В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.

Политика Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.

Политика Россия стала председателем в Совбезе ООН на месяц Председательство в Совете Безопасности ООН переходит к России с воскресенья, 1 сентября.

Происшествия В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги» «Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.

Происшествия Из квартиры безработной москвички похитили средства на 5 млн рублей Неизвестный злоумышленник похитил из квартиры безработной жительницы Москвы крупную сумму денежных средств в иностранной валюте, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 2 сентября.

Экономика Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Происшествия В Брянской области умер избитый полицейским подросток По данным агентства «Брянские новости», конфликт между майором Денисом Тереховым и подростком произошел возле местного кафе, сотрудник правоохранительных органов был в состоянии алкогольного опьянения.

Общество В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.