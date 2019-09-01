Политика
РБКПроизводители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
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Космос
Найден способ сделать космические корабли более долговечными
Rusargument 18:48
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Экономика
Аналитики рассказали, кто чаще всего испытывает трудности при выплате кредита
Чаще всего с затруднениями при выплате кредита сталкивались люди рабочих профессий и россияне в возрасте 35-44 лет.
ТАСС 20:09
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Политика
В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости 17:24
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС 14:28
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который накануне вечером сбил детей в районе Нагатинский затон и скрылся с места аварии.
РИА Новости 19:13
Культура
Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее
Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.
Телепрограмма 12:06
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" построен на три четверти Президент Украины Владимир Зеленский заявил "об угрозе Европе" из-за "Северного потока-2", сообщает 24tv.ua.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Футбол
Слуцкий иронично прокомментировал очередную победу «Витесса»
Главный тренер "Витесса" российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов (2:1). После этой победы клуб Слуцкого набрал 11 очков и вышел на первое место.
Sport.ru 17:14
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз
Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 13:13
Политика
Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши
Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
Московский Комсомолец 15:34
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Волейбол
Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы
Женская сборная Италии по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Матч ТВ 14:39
Финансы
Спекулятивные ставки на золото достигли рекордных значений
Спекулятивные ставки на рост золота на Чикагской товарной бирже (CME) выросли примерно на 1% до 287 851 контракта, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 18:31