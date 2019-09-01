Политика

РБКРБКПроизводители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

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Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
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Ущерб от торговой войны США и Китая может составить около $10 млрд, предупреждают участники рынка

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