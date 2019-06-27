Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложенияРоссийская газета 04:15
Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов, предназначенных для российского рынка, будут обязаны устанавливать в них приложения российских разработчиков.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).Ведомостивчера в 12:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Обновлено в 05:47
Происшествия
Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленского обвинили в госизмене
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.
Обновлено в 04:34
Футбол
Игрок Матия Бобен покинул футбольный клуб «Ростов»
Футболист Матия Бобен перешел из «Ростова» в другой клуб, сообщается на сайте ростовской команды.
Обновлено в 06:06
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефти
«По состоянию на 26 июня текущего года из Беларуси в направлении России вытеснено уже 705 200 т нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью», – сказал Ляшенко.
Обновлено в 05:56
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Экономика
В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику
Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Политика
Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний
Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой
Обновлено в 04:19
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Энергетика
Политики лают, газ идет. Как Литва спонсирует «Северный поток-2»
Часть европейских политиков стараются прикладывать максимум усилий для того, чтобы российский газ поступал в Европу без сложностей с транзитными странами.
Обновлено в 03:05
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
Обновлено в 05:25
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.
Обновлено в 05:18
Экономика
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.
Обновлено в 05:34