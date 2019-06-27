Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложенияРоссийская газета 04:15

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).

с чего всё началось

Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов, предназначенных для российского рынка, будут обязаны устанавливать в них приложения российских разработчиков.

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