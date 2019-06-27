Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут предустанавливать российское ПОФедералПресс вчера в 22:28
«Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков», – говорится в публикации. По словам издания, это радикально изменит рынок мобильных приложений.
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с чего всё началось
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).Ведомостивчера в 12:09
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Минсвязи вернулось к идее обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения
Реальное времявчера в 12:38
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