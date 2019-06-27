Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПОИзвестия 21:32
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков. Об этом 28 июня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок, подготовленный Минкомсвязи.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).Ведомости12:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Общество
Беглов намерен убрать нелегальную торговлю из Петербурга
Чтобы убрать нелегальную торговлю с улиц Санкт-Петербурга, глава города Александр Беглов намерен объединить усилия различных служб.
Обновлено в 16:50
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 21:59
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Футбол
Президент «Лиона»: «Ндомбеле точно стоит больше предложенных нам „Тоттенхэмом“ 45 млн евро»
«Тоттенхэм» сделал нам первое предложение в размере 45 миллионов евро. Затем мы продолжили переговоры.
Обновлено в 15:31
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено в 21:00
Недвижимость
Дальневосточники получат ипотеку под 2% годовых
Полпред подчеркнул, что кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых.
Обновлено 25 июня в 05:55
Футбол
Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки
Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
Обновлено 25 июня в 13:56
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Авто
Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент
Обновлено в 21:58
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Наука
Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми
Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.
Обновлено вчера в 00:16
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено в 20:59
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Политика
Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными
Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Экономика
Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села
Александр Романенко рассказал, как государство будет помогать селянам Алтайский край станет частью глобального проекта по реанимации сел.
Обновлено в 20:44
Политика
Путин рассказал, кем восхищается из мировых лидеров
Обновлено в 20:00
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
В столице простились с актрисой Аллой Покровской
Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин прибыл на саммит G20 в Японию
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 20:05
Игры
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31