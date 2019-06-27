Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПОИзвестия 21:32

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).

с чего всё началось

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков. Об этом 28 июня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок, подготовленный Минкомсвязи.

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

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