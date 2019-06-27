Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложенияВечерняя Москва 16:30

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).

с чего всё началось

Производители смартфонов, поставляющие свои устройства в Россию, могут быть обязаны устанавливать на них российские приложения. Соответствующую возможность рассматривает Минкомсвязи РФ, передает газета «Ведомости».

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