Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложенияВечерняя Москва 16:30

Производители смартфонов, поставляющие свои устройства в Россию, могут быть обязаны устанавливать на них российские приложения. Соответствующую возможность рассматривает Минкомсвязи РФ, передает газета «Ведомости».
Читать в источнике
с чего всё началось

Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).
Ведомости12:09

Подробнее о событии

СМИ: производителей обяжут устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты

БИЗНЕС Online16:28

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения

Вечерняя Москва16:30

Минсвязи вернулось к идее обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Реальное время12:38

«Ведомости»: производителей планируют обязать устанавливать российские приложения

Коммерсантъ16:02

Производителя айфонов и другие крупные компании могут вынудить уйти с российского рынка

Эхо Москвы16:01

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения - газета

ПРАЙМ16:13

Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Ведомости12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Политика

В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины

В офисе главы украинского государства Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева в другой город.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

Обновлено в 16:28
Технологии

«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Политика

Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Здоровье

До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 15:12
Футбол

«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден Берга

«Ливерпуль» совершил трансфер на перспективу, купив 17-летнего голландского защитника «Зволле».
Обновлено в 06:01
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Политика

США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы

Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.
Обновлено в 17:35
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
Обновлено в 10:07
Технологии

В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения

Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.
Обновлено в 12:39
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Происшествия

Прокуратура запросила более 14 лет колонии для обвиняемого по делу «кубанских каннибалов»

Во время прений в Прикубанском районном суде Краснодара прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для обвиняемого по делу «кубанских канибалов» Дмитрия Бакшеева, рассказала «Медиазоне» юрист Юлия Федотова.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Успенская не раскрыла Ивлеевой количество мужчин в своей жизни

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Спорт

Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

Обновлено в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное