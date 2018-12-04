Экономика

Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
РБК
вчера в 20:22

Как отмечает портал, крупнейшему производителю шпрот в Латвии за первые девять месяцев текущего года удалось существенно сократить убытки — с € 679 тыс. до € 435 тыс. При этом оборот предприятия за первые три квартала этого года составил € 5, 1 млн, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период в 2017 году.
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Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.
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