Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублейВедомости вчера в 17:54
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».Ведомостивчера в 17:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Обновлено в 07:43
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 кубометров воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в б моассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Космос
Посмотрите, как выглядит закат с МКС 😍
Кох отмечает, что для астронавтов это довольно редкое явление, поскольку МКС обычно не находится в точке перехода дня в ночь (так называемой сумеречной зоны).
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Индии пропал с радаров военный самолет
Два самолета ВВС Индии направлены на поиски военно-транспортного Ан-32, пропавшего с радаров на северо-востоке страны.
Обновлено в 06:51
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Экономика
Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалюты
Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло сообщил в воскресенье, что регулятор начал переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты социальной сети.
Обновлено в 03:51
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой
Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
LG выпустит недорогой смартфон с тройной камерой
Ресурс 91mobiles сообщает о том, что южнокорейская компания LG готовит к выпуску новый недорогой смартфон: этот аппарат показался на рендерах.
Обновлено в 06:14
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Общество
В тюменском вузе сократили стипендии
Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Общество
В Финляндии запретили ввоз шиповника
В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43