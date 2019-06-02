Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублейВедомости вчера в 17:54

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
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Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».
Ведомостивчера в 17:54

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«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

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