Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублейВедомости вчера в 17:54
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
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Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».Ведомостивчера в 17:54
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«Уфа» сохранила прописку в премьер-лиге, выстояв в Томске
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
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Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что 2 июня станет позорным днем в истории Украины из-за нападения нацистов на памятник Георгию Жукову в Харькове.
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Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
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Происшествия
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Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц.
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Происшествия
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В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
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Экономика
Минсельхоз до конца года разработает регламенты по производству экопродуктов по нацстандартам
«Исходя из представленного Минсельхозом плана, под экологически чистой продукцией не подразумевается органическая, и не совсем понятно, о каких продуктах идет речь»,— сообщил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.
Обновлено в 03:21
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Инопланетяне случайно продемонстрировали свои тайные возможности
Специалисты отмечают, что не всегда инопланетяне пытаются скрыть свой интерес к определенным районам Земли.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Наука
В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Политика
Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:29
Авто
Американские тюнеры сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 03:28
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Авто
Составлен ТОП-3 самых доступных авто с АКПП на рынке России
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу
Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено вчера в 13:33
Культура
Волгоградцев приглашают отметить день рождения Пушкина
6 июня 2019 года исполнится 220 лет со дня появления на свет великого русского поэта (1799–1837).
Обновлено вчера в 08:47