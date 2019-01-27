Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские срокиРИА Новости вчера в 20:04

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.

с чего всё началось

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Политика МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в Москве 14 и 15 июня, по словам Вильфанда, в городе ожидается до + 25 ° С. Ранее сообщалось, что температура в Москве 11 июня составит + 30 ° С. Диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, какие продукты стоит включить в рацион в жару.

Культура Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Экономика Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный» 17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.

Экономика Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Политика Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба» Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.

Политика Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.

Общество Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.

Политика Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.

Музыка Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Общество Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Происшествия В Махачкале произошел взрыв на танкере "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.

Спорт Россию лишили руководящих постов в IAAF Спортивные чиновники из РФ в течение четырех лет не смогут занимать руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Происшествия В Кузбассе в мусорном контейнере нашли мертвого младенца Жители кузбасского города Тайга накануне вечером, 10 июня, во дворе дома на ул. Ключевая, 5 нашли труп новорождённого ребёнка.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Общество Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю современной России Евгению Максимовичу Примакову будет установлен на пересечении уллицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади - в сквере напротив здания МИД России.